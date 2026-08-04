Weihnachtszeit rückt immer näher: Stadt sucht Händler für den Striezelmarkt
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Dresden - Kaum zu glauben, aber in vier Monaten steckt Dresden schon wieder im Weihnachtsfieber.
Die Vorbereitungen für den Striezelmarkt laufen - derzeit werden Nachwuchshändler gesucht.
Junge Unternehmer können sich wieder um einen Platz in der städtischen "Newcomer-Hütte" bewerben. Laut Stadt eine Chance, um Kunden zu gewinnen und Erfahrungen zu sammeln.
"Auf unseren kommunalen Märkten ist die Newcomer-Hütte nicht mehr wegzudenken", sagt Wirtschaftsförderer-Chef Steffen Rietzschel (54).
Interessenten können sich unter dresden.de/maerkte bewerben - aber nur bis zum 11. Oktober.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa