Weihnachtszeit rückt immer näher: Stadt sucht Händler für den Striezelmarkt

Dresden - Kaum zu glauben, aber in vier Monaten steckt Dresden schon wieder im Weihnachtsfieber.

Am 25. November öffnet der 592. Dresdner Striezelmarkt. (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Die Vorbereitungen für den Striezelmarkt laufen - derzeit werden Nachwuchshändler gesucht.

Junge Unternehmer können sich wieder um einen Platz in der städtischen "Newcomer-Hütte" bewerben. Laut Stadt eine Chance, um Kunden zu gewinnen und Erfahrungen zu sammeln.