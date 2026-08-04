Weihnachtszeit rückt immer näher: Stadt sucht Händler für den Striezelmarkt

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Kaum zu glauben, aber in vier Monaten steckt Dresden schon wieder im Weihnachtsfieber.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Kaum zu glauben, aber in vier Monaten steckt Dresden schon wieder im Weihnachtsfieber.

Am 25. November öffnet der 592. Dresdner Striezelmarkt. (Archivfoto)
Am 25. November öffnet der 592. Dresdner Striezelmarkt. (Archivfoto)  © Sebastian Kahnert/dpa

Die Vorbereitungen für den Striezelmarkt laufen - derzeit werden Nachwuchshändler gesucht.

Junge Unternehmer können sich wieder um einen Platz in der städtischen "Newcomer-Hütte" bewerben. Laut Stadt eine Chance, um Kunden zu gewinnen und Erfahrungen zu sammeln.

"Auf unseren kommunalen Märkten ist die Newcomer-Hütte nicht mehr wegzudenken", sagt Wirtschaftsförderer-Chef Steffen Rietzschel (54).

Interessenten können sich unter dresden.de/maerkte bewerben - aber nur bis zum 11. Oktober.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa

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