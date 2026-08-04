Ein Hauch von zivilem Ungehorsam: Wie Anwohner ihre Straße vor der Sommerhitze schützen

Dresden - In der Sommerhitze ist es auf der Prießnitzstraße ( Dresden ) kaum auszuhalten, sagen Anwohner. Weil die Stadt hier keine Bäume pflanzen will, kümmern sie sich auf eigene Faust ums Straßengrün. Voller Hingabe pflegen sie Pflanzkübel und Hochbeete, in denen etwa Kirschbäume, Lavendel und Gartenkräuter wachsen.

Sie sind die Köpfe hinter der Bürgerinitiative: Christoph Anders (57) und Anja Romanowski (54). © Steffen Füssel

Auf dem Abschnitt zwischen Louisenstraße und Bischofsweg gibt es 100 Parkplätze, aber keinen einzigen Straßenbaum. "Das hier ist eine versiegelte Häuserschlucht. Die Hitze ist einfach unerträglich", sagen die Anwohner Christoph Anders (57) und Anja Romanowski (54).

Seit vier Jahren engagieren sie sich in der "Initiative Prießnitzallee". Die Vision: Aus der in weiten Teilen kargen Prießnitzstraße wird eine grüne Allee. Einen Anfang machen Holzkübel und Beete, die Nachbarn von der Initiative in Eigenregie aufgestellt haben.

"Zuerst haben wir an der Schönfelder Straße einen Bottich mit einem Trompetenbaum installiert", erzählt Romanowski. "Hier haben sich immer wieder unerlaubt Autos hingestellt." Sukzessive kamen weitere Kübel und Beete dazu.

Jetzt wachsen auf der Prießnitzstraße auch Apfel- und Pflaumenbäume. In Hochbeeten sprießen Lavendel, Salbei, Thymian, Kamille ... Auch um das Gießen kümmert sich die Initiative - und der Aufwand trägt Früchte.

Christoph Anders: "Letztes Jahr haben wir unseren ersten Apfel geerntet, dieses Jahr schon vier Pflaumen."