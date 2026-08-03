Nick Cave begeistert am Dresdner Elbufer: Ein Rockkonzert als Gottesdienst

Dresden - Nick Cave (68) ist ein Garant für düster-poetische Rockmusik. Am Sonntag begeisterte der australische Sänger mit seiner Band "The Bad Seeds" und famosem Gospel-Chor mit einem fulminanten Auftritt bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden .

Von Beginn an auf enger Tuchfühlung: Nick Cave (68) zieht seine Fans beim Konzert am Elbufer in seinen Bann. © Petra Hornig

Satte zweieinhalb Stunden gab's rund 20 Songs aus vier Jahrzehnten - rumpelig, beschwörend, elegisch. Ein Konzert, das am Ende einem ergreifenden Gottesdienst glich und bei vielen Besuchern die Tränen rinnen ließ.

Auf Schlager folgte Alternative-Rock: Am Freitag und Samstag hatte noch Roland Kaiser (74) die Filmnächte-Bühne regiert, dann übernahm Cave das Zepter. Was beide eint: ihre Vorliebe für elegante Dreiteiler, die kultische Verehrung ihrer Fans und ein jeweils ausverkauftes Areal.

Damit enden die Gemeinsamkeiten. Zwar geht es in ihren Liedern immer auch um Liebe, doch bei Cave ist die nie ohne Schmerz, Verlust, Verzweiflung und der Hoffnung auf Erlösung zu haben.

Relativ ruppig startet Cave seine Show, auf "Get Ready for Love" folgt direkt das rostig-bluesige Frühwerk "From Her to Eternity", in höchster Intensität dargeboten, eher geschrien denn gesungen. Auch "Train Long-Suffering" und "Tupelo" knarzen gewaltig. Das schöne "Wild God", Titelstück des 2024er-Albums, sonst meist früh im Set platziert, wandert indes in den Zugabenblock.

Von Beginn an sucht Cave das Bad in der Menge, stürmt an den Bühnenrand, lässt sich anfassen, beugt sich tief über die Fans in der ersten Reihe, schüttelt unentwegt Hände, geht auf Tuchfühlung.