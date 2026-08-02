Anwohner genervt, Ämter überfordert: Wieder Trucker-Stress an der Stauffenbergallee

Dresden - Seit Jahren sorgt das Thema für Ärger: Im April wurde der Interimsparkplatz für Brummifahrer, die zum Hauptzollamt müssen, erneut geschlossen. Seitdem verbringen wieder zahlreiche ausländische Trucker das Wochenende am Seitenstreifen der Stauffenbergallee . Kritik kommt auch vom Ordnungsamt.

Ab Freitagnachmittag bis Montagfrüh warten internationale Trucker auf dem Seitenstreifen der Stauffenbergallee. © Eric Münch

Zur Erinnerung: Eigentlich sollte das Hauptzollamt an die Washingtonstraße umziehen. Der Plan fand jedoch keine politische Mehrheit im Rathaus. Auch in Kaditz regte sich Widerstand: Anwohner befürchteten eine Brummi-Invasion und machten gegen das Großprojekt mobil.

"Nach vierjährigen ergebnislosen Diskussionen in den Gremien des Stadtrats hat das Bundesministerium für Finanzen entschieden, dieses Verfahren wegen Erfolglosigkeit zu beenden. Damit verbleibt der Zoll vorerst am jetzigen Standort", heißt es in einer aktuellen Erklärung aus dem Rathaus.

Und so herrscht freitags ab 14.30 Uhr regelmäßig Hochbetrieb vorm Amt. Bis zur Öffnung Montag um 7.30 Uhr warten die Fahrer auf ihre Abfertigung.

"Jetzt stehen die Lkw nach dem Wochenende auf der Stauffi schon bis zum Hammerweg, eine Gefahr für Leib und Leben", poltert ein Anwohner.