Weil die Leitplanken aus sind: Hier herrscht Tempolimit trotz Baustellen-Pause
Dresden - Das nervt: Zuerst gibt es eine Baustelle und dann Tempo 100 auf der A4 bei Radeburg, obwohl weit und breit nichts mehr zu sehen ist.
Das hat schon seine Richtigkeit, teilte nun die Autobahn GmbH des Bundes mit.
Ursache: Lieferschwierigkeiten bei verschiedenen Fertigbauteilen, die für den Weiterbau in beiden Richtungen dringend benötigt werden. Also erstmal Pause!
Um den Verkehr bis zur Fortführung der Arbeiten nicht unnötig einzuschränken, so eine Sprecherin der Autobahn GmbH, wurde die einstreifige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Berlin zurückgebaut.
Und jetzt kommt's: Da die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, bleibt die zulässige Höchstgeschwindigkeit präventiv auf 100 km/h reduziert.
Weiter geht's dann spätestens ab 8. Januar. Dann wird die Mittelleitplanke in Richtung Dresden getauscht, dann gilt in dieser Richtung auf circa drei Kilometern eine einstreifige Verkehrsführung. Außerdem werden die verbleibenden Bereiche in Richtung Berlin erneuert. Auch hier wird der Verkehr einstreifig am Baufeld vorbeigeführt.
Titelfoto: Ove Landgraf