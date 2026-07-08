Wenn die Einrichtung schließt: Werden Kita-Spielplätze bald für alle geöffnet?

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Darf künftig jeder auf Kita-Spielplätzen toben? Wegen sinkender Kinderzahlen plant die Stadtverwaltung, Kitas zu schließen. Die SPD hat dazu eine Idee.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Darf künftig jeder auf Kita-Spielplätzen toben? Wegen niedriger Kinderzahlen plant die Stadtverwaltung, Kindergärten zu schließen. Die SPD im Stadtrat will aus der Not eine Tugend machen.

Noch ist unklar, wie es mit dem Spielplatz weitergehen soll - ebenso wie mit Spielplätzen anderer Kitas, die geschlossen werden.
Noch ist unklar, wie es mit dem Spielplatz weitergehen soll - ebenso wie mit Spielplätzen anderer Kitas, die geschlossen werden.  © Norbert Neumann

Bis zu 33 Kindergärten könnten in den kommenden Jahren dichtmachen, weil der Kindernachschub fehlt.

Aktuell gibt es ein Überangebot an Betreuungsplätzen, die ersten Kitas mussten schon schließen. Doch für die Sozialdemokraten sind die betroffenen Kita-Grundstücke - insbesondere bestehende Spielplätze - noch nicht verloren.

"Gerade mit Blick auf die langfristige Stadtentwicklung sollten diese Flächen im Eigentum der Landeshauptstadt bleiben", fordert SPD-Fraktions-Chefin Dana Frohwieser (49).

Dresden: Andrang in der Innenstadt: Darum stehen junge Sparfüchse hier an
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Die Grundstücke seien wichtig, um flexibel für wieder steigende Kinderzahlen und neue Bedarfe zu sein.

SPD-Fraktions-Chefin Dana Frohwieser (49).
SPD-Fraktions-Chefin Dana Frohwieser (49).  © Thomas Türpe
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Eine Eltern-Petition wurde gestartet

Die Kita Geisingstraße in Striesen wird als Nächstes geschlossen.
Die Kita Geisingstraße in Striesen wird als Nächstes geschlossen.  © Norbert Neumann

Aktuell läuft sogar eine Eltern-Petition, die fordert, den Spielplatz der Kita Geisingstraße (schließt Ende August) offenzuhalten.

Parallel bringt die SPD das Thema mit einem Antrag in den Stadtrat ein. OB Dirk Hilbert (54, FDP) solle "wo immer möglich" dafür sorgen, vorhandene Spielplätze bisheriger Kitas für Anwohner zu öffnen.

Nach der Sommerpause wird der Antrag beraten

Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann, Thomas Türpe

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