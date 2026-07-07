Ausfall der Wasserversorgung in Dresden-Ost überstanden: Ortsteile sind nicht mehr trocken!

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Auf dem Cunnersdorfer Weg in Dresden kam es zu einem Rohrschaden. Mehr als 300 Haushalte in Cunnersdorf und Umgebung stehen den Tag ohne Wasserversorgung da.

Von Niklas Perband

Dresden - Wasser-Stopp im Dresdner Osten! Am frühen Dienstagmorgen ist auf dem Cunnersdorfer Weg ein Rohrschaden an einer Trinkwasserleitung aufgetreten. Plötzlich standen mehr als 300 Haushalte in Cunnersdorf und Umgebung ohne Wasserversorgung da. Am Nachmittag war der Schaden dann schließlich behoben.

In Cunnersdorf, Helfenberg und Rockau kam in hunderten Haushalten kein Wasser aus dem Hahn. Rohrleger Pius Scholze (24) musste ein kaputtes Rohrstück austauschen.
In Cunnersdorf, Helfenberg und Rockau kam in hunderten Haushalten kein Wasser aus dem Hahn. Rohrleger Pius Scholze (24) musste ein kaputtes Rohrstück austauschen.  © Steffen Füssel

Passiert war das Ganze rund 130 Meter nach dem Abzweig von der Pappritzer Straße in Cunnersdorf, wie SachsenEnergie am Vormittag mitteilte. Bitter: die betroffene Leitung versorgt normalerweise die drei Ortsteile Cunnersdorf, Helfenberg und Rockau mit Wasser.

Laut dem Energieversorger habe man "unverzüglich mit der Reparatur des Wasserrohrs begonnen". Die Wasserversorgung blieb während der Arbeiten allerdings unterbrochen - 310 Haushalte bekamen am Dienstag viele Stunden lang kein Wasser aus ihren Hähnen.

Die Reparatur sollte voraussichtlich den ganzen Tag andauern. Doch am Nachmittag die Entwarnung: "SachsenEnergie hat die heute Morgen beschädigte Wasserleitung auf dem Cunnersdorfer Weg zügig repariert und am Nachmittag wieder in Betrieb genommen."

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Die Vollsperrung des Cunnersdorfer Wegs bleibt zunächst dennoch bestehen und wird wohl am Mittwoch im Laufe des Tages aufgehoben. 

SachsenEnergie weist darauf hin, dass der Wasserdruck aufgrund des wechselnden Gefälles des Leitungsnetzes erstmal nur langsam erhöht wird - es können sich schnell Ablagerungen bilden und es kann zu Trübungen im Wasser kommen. "Diese sind jedoch gesundheitlich unbedenklich."

Die betroffenen Anwohner saßen am Dienstag indes trotz der Probleme nicht komplett auf dem Trockenen!

An der Hauptleitung auf dem Cunnersdorfer Weg wurde angepackt, damit Anwohner schnell wieder fließend Wasser hatten.
An der Hauptleitung auf dem Cunnersdorfer Weg wurde angepackt, damit Anwohner schnell wieder fließend Wasser hatten.  © Steffen Füssel
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Betroffene in Cunnersdorf, Helfenberg und Rockau wurden per Wasserwagen versorgt

Auf dem Markplatz in Cunnersdorf und am Landhotel in Rockau stellte SachsenEnergie nämlich jeweils einen 2 bzw. 2,5 Kubikmeter große Wasserwagen mit frischem Trinkwasser auf. "Anwohnende können sich dort dringend benötigtes Wasser abholen."

Das Unternehmen hatte die Betroffenen darum gebeten, das vorhandene Wasser sparsam zu verwenden und alle Wasserhähne geschlossen zu halten. Auch "Waschmaschinen, Geschirrspüler und andere wasserverbrauchende Geräte" sollten ausgeschaltet werden. SachsenEnergie dankte am Nachmittag "allen betroffenen Anwohnenden für ihr Verständnis und ihre Geduld."

Wie es zu dem Rohrschaden kommen konnte, ist indes bislang nicht bekannt. Die Gründe würden derzeit ermittelt werden, erklärte das Unternehmen.

Erstmeldung 11.30 Uhr, Update 16.28 Uhr.

Titelfoto: Montage: Steffen Füssel (2)

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