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Wer nicht mitrennt, hat das Nachsehen: Sperrungen wegen Dresdner Citylauf

Der 36. Novaled Citylauf Dresden findet am kommenden Sonntag statt. Für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bedeutet das: Straßensperrungen!

Von Chris Pechmann

Dresden - Am Sonntag (22. März) rennen wieder Tausende Sportlerinnen und Sportler durch die sächsische Landeshauptstadt. Doch wer nicht zu Fuß unterwegs ist und selbst teilnimmt, muss zum 36. Novaled Citylauf Dresden mit einigen Verkehrseinschränkungen rechnen.

Am Sonntag müssen Verkehrsteilnehmende wegen des Citylaufs mit Straßensperrungen rechnen. (Archivfoto)
Am Sonntag müssen Verkehrsteilnehmende wegen des Citylaufs mit Straßensperrungen rechnen. (Archivfoto)  © Steffen Füssel

Wie die Stadt mitteilte, kommt es von 5 bis etwa 14 Uhr zu Beeinträchtigungen. Folgendes wird voll gesperrt:

  • Devrienstraße

  • Terrassenufer zwischen Am Zwingerteich und Steinstraße

  • Steinstraße zwischen Terrassenufer und Ziegelstraße

  • Lothringer Straße

  • Sachsenplatz

  • Kleine Marienbrücke

Zwischen 8 und 9 Uhr gibt es zudem weitere kurzfristige Sperrungen durch die Polizei:

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  • Kleine Packhofstraße

  • Ostra-Allee zwischen Kleine Packhofstraße und Postplatz

  • Sophienstraße

Start und Ziel der Laufstrecke befinden sich auf dem Terassenufer. Für den Auf- und Abbau des Bereichs soll zudem das Terrassenufer zwischen Theaterplatz und Münzgasse bereits ab Samstag (21. März) ab 8 Uhr bis Sonntag gegen 16 Uhr gesperrt sein.

Titelfoto: Steffen Füssel

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