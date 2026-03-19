Wer nicht mitrennt, hat das Nachsehen: Sperrungen wegen Dresdner Citylauf
Dresden - Am Sonntag (22. März) rennen wieder Tausende Sportlerinnen und Sportler durch die sächsische Landeshauptstadt. Doch wer nicht zu Fuß unterwegs ist und selbst teilnimmt, muss zum 36. Novaled Citylauf Dresden mit einigen Verkehrseinschränkungen rechnen.
Wie die Stadt mitteilte, kommt es von 5 bis etwa 14 Uhr zu Beeinträchtigungen. Folgendes wird voll gesperrt:
Devrienstraße
Terrassenufer zwischen Am Zwingerteich und Steinstraße
Steinstraße zwischen Terrassenufer und Ziegelstraße
Lothringer Straße
Sachsenplatz
Kleine Marienbrücke
Zwischen 8 und 9 Uhr gibt es zudem weitere kurzfristige Sperrungen durch die Polizei:
Kleine Packhofstraße
Ostra-Allee zwischen Kleine Packhofstraße und Postplatz
Sophienstraße
Start und Ziel der Laufstrecke befinden sich auf dem Terassenufer. Für den Auf- und Abbau des Bereichs soll zudem das Terrassenufer zwischen Theaterplatz und Münzgasse bereits ab Samstag (21. März) ab 8 Uhr bis Sonntag gegen 16 Uhr gesperrt sein.
Titelfoto: Steffen Füssel