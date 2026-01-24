Wohnraum immer knapper: Zündet Dresden jetzt den Bau-Turbo?

Dresden - Dresden will beim Wohnungsbau Tempo machen und setzt dafür auf den sogenannten Bauturbo der Bundesregierung. Nach aktueller Prognose benötigt die Stadt bis 2035 rund 21.000 neue Wohnungen, also im Schnitt etwa 1900 pro Jahr.

Vertreter der Stadt um Bürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne, 2.v.r.) erklärten am Freitag, wie sie den Bauturbo für Dresden nutzen möchten. © Tobias Koch

Flächenmangel ist dabei nicht das Problem: Die vorhandenen Bauflächen decken den Bedarf rechnerisch zu 127 Prozent ab. Gebaut wird dennoch zu wenig, weil hohe Bau- und Finanzierungskosten viele Projekte ausbremsen.

Genau hier soll der Bauturbo ansetzen. Er nutzt Änderungen im Baugesetzbuch, um Planungen und Genehmigungen deutlich zu beschleunigen, teilweise um mehrere Jahre.

Nun bereitet die Verwaltung dazu einen Grundsatzbeschluss für den Stadtrat vor. Er soll regeln, dass das Rathaus bei Projekten mit einer Fläche von bis zu einem Hektar autonom handeln darf. Größere Vorhaben sollen weiterhin der Abstimmung im Stadtrat unterliegen.

Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) spricht von einem "Genehmigungsturbo" und betont: "Damit die Projekte auch tatsächlich umgesetzt werden, knüpfen wir die Anwendung immer daran, dass ein zeitnaher Baubeginn erfolgen muss."