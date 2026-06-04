Dresdnerin greift bei EM nach Vierer-Medaille! "Ich verfolge meine Ziele bestmöglich"

Dresden - Vor einem Jahr paddelte Nele Reinwardt (19) bei der JWM über 1000 Meter im Einer zu Gold. Sie wurde danach zur Eliteschülerin des Jahres gekürt und ganz offensichtlich gibt's für die Dresdnerin kaum Grenzen.

Nele Reinwardt (19) hat in den vergangenen Monaten Enormes geleistet. Erntet sie jetzt die Früchte? © SZ/ Veit

Mit 19 Jahren wollte sie eigentlich 2026 bei der "U23" angreifen, aber sie ist so stark und schnell, dass sie direkt ins deutsche Damen-Flaggschiff befördert wurde.

Anfang Mai paddelte Reinwardt mit dem Vierer beim Weltcup in Brandenburg auf Platz drei und kann jetzt mit ihren Kolleginnen im portugiesischen Montemor-o-Velho Mitte Juni um EM-Gold fighten.

"Das Ziel ist immer eine Medaille. Wäre schön, wenn wir weiter vorn angreifen können", meinte Nele im Abendkleid auf Schloss Albrechtsberg.

Von Dresdens OB Dirk Hilbert (54) erhielt sie am Dienstagabend den Sonderpreis der Stadt für herausragende Nachwuchsleistungen und obendrauf gab's das Sportstipendium - 500 Euro im Monat für 2026. Es läuft bei Reinwardt - nicht nur sportlich.