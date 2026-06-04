Dresdnerin greift bei EM nach Vierer-Medaille! "Ich verfolge meine Ziele bestmöglich"

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nele Reinwardt hat in den vergangenen Monaten Enormes geleistet. Erntet sie jetzt die Früchte?

Von Enrico Lucke

Dresden - Vor einem Jahr paddelte Nele Reinwardt (19) bei der JWM über 1000 Meter im Einer zu Gold. Sie wurde danach zur Eliteschülerin des Jahres gekürt und ganz offensichtlich gibt's für die Dresdnerin kaum Grenzen.

Nele Reinwardt (19) hat in den vergangenen Monaten Enormes geleistet. Erntet sie jetzt die Früchte?
Nele Reinwardt (19) hat in den vergangenen Monaten Enormes geleistet. Erntet sie jetzt die Früchte?  © SZ/ Veit

Mit 19 Jahren wollte sie eigentlich 2026 bei der "U23" angreifen, aber sie ist so stark und schnell, dass sie direkt ins deutsche Damen-Flaggschiff befördert wurde.

Anfang Mai paddelte Reinwardt mit dem Vierer beim Weltcup in Brandenburg auf Platz drei und kann jetzt mit ihren Kolleginnen im portugiesischen Montemor-o-Velho Mitte Juni um EM-Gold fighten.

"Das Ziel ist immer eine Medaille. Wäre schön, wenn wir weiter vorn angreifen können", meinte Nele im Abendkleid auf Schloss Albrechtsberg.

Dresden: Neue Ausstellung: Was wir längst können, sollen Roboter lernen
Dresden Neue Ausstellung: Was wir längst können, sollen Roboter lernen

Von Dresdens OB Dirk Hilbert (54) erhielt sie am Dienstagabend den Sonderpreis der Stadt für herausragende Nachwuchsleistungen und obendrauf gab's das Sportstipendium - 500 Euro im Monat für 2026. Es läuft bei Reinwardt - nicht nur sportlich.

Das deutsche Flaggschiff. Der Vierer hatte goldene Jahre. Jetzt gibt Reinhwardt den Ton mit an.
Das deutsche Flaggschiff. Der Vierer hatte goldene Jahre. Jetzt gibt Reinhwardt den Ton mit an.  © imago/Sven Simon
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Nele Reinwardt arbeitet hart für ihre Erfolge

Im Einer paddelte die Dresdnerin bei der JWM über 1000 m zu Gold.
Im Einer paddelte die Dresdnerin bei der JWM über 1000 m zu Gold.  © imago/Sven Simon

Ihre Abiprüfungen hat sie in den vergangenen Wochen auch absolviert. "Ich bin froh, es geschafft zu haben. Am Freitag gibt's die Noten - 1,4 bis 1,6 kann's werden. Durch meine Fehlzeiten bin ich zufrieden." Stellt sich die Frage: Ist der Youngster eine Streberin?

"Nein. Ich verfolge meine Ziele bestmöglich. Setze mir hohe Ziele, damit ich mir den Traum von Olympia erfüllen kann."

Ihre harte Arbeit zahlt sich aus. Der große Coup soll bei der WM (Ende August/Poznan) folgen.

Dresden: Spuckattacke im Zug nach Dresden: Fahrgast flüchtet in die Sächsische Schweiz
Dresden Spuckattacke im Zug nach Dresden: Fahrgast flüchtet in die Sächsische Schweiz

Bis dahin kann der junge deutsche Vierer weiter an der Technik und der Abstimmung feilen, um dann ein Wörtchen um den Titel mitreden zu können.

Titelfoto: SZ/ Veit

Mehr zum Thema Dresden: