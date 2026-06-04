Spuckattacke im Zug nach Dresden: Fahrgast flüchtet in die Sächsische Schweiz

Dresden - Attacke im Railjet! Ein Mann fiel in einem Zug von Berlin nach Dresden durch sein unangebrachtes Verhalten auf - anschließend wurde er festgenommen.

Bei der Ankunft des Zuges in Bad Schandau wartete die Polizei bereits an den Gleisen.(Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr zeigte sich ein tschechischer Staatsangehöriger (46) gegenüber anderen Fahrgästen aggressiv.

Laut der Polizei bespuckte der Mann eine 36-jährige Deutsche. Ein weiterer 72-jähriger Fahrgast, ebenfalls deutscher Staatsangehörigkeit, wurde von dem Mann beinahe attackiert.

Während der Vorfälle wurde der Schienenverkehr beeinträchtigt.

Am Bahnhof Dresden-Neustadt flüchtete der 46-Jährige und entkam somit vorerst den Beamten. Die Zugbegleiter gaben zudem an, dass der Mann ohne gültigen Fahrausweis reiste.