Zeugen gesucht! Metallstangen-Wurf auf Oberleitung sorgt für Brand nahe Hauptbahnhof

Nahe der Wielandstraße kam es am Sonntag (4. Februar) zu einem Böschungsbrand. © Bundespolizeiinspektion Dresden

Am Sonntag, dem 4. Februar, loderten gegen Mittag Flammen an der Böschung an der angrenzenden Bahnanlage im Bereich des Parkplatzes auf der Wielandstraße.

Wie die Bundespolizei berichtete, warfen Unbekannte eine Eisenstange auf die Oberleitung und verursachten dadurch einen Spannungsbogen. Aus diesem Grund geriet die Böschung oberhalb der Stützmauer in Brand.

Die Kameraden der Dresdner Feuerwehr konnten den Schwelbrand löschen.

Jetzt bittet die Bundespolizei die Bevölkerung um Mithilfe, um den Vorfall aufzuklären.

Man suche nach Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können.