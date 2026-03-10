Baby-Glück in Dresden: Zoo begrüßt jungen Goldtakin

Dresden. - Doppeltes Baby-Glück: Die beiden Goldtakin-Damen Joko und Chengdu haben den Dresdner Zoo bereits im Februar gleich mit zwei Jungtieren überrascht!

Im Abstand von nur zehn Tagen auf die Welt gekommen, erkunden die beiden Tierkinder I’Na Tashi (Mutter: Chengdu) und Ikumi (Mutter: Joko) schon jetzt ausgiebig das Außengehege.

Dabei sind sie nur noch im Doppelpack unterwegs – und können schon jetzt von den Besuchern beim Klettern bestaunt werden. Begleitet wird das "ziegenartige" Duo, neben den Muttertieren, von Vater Bian Fu sowie ihrem großen Bruder Hiro.

In freier Wildbahn kommen Goldtakine nur in China und dort auch nur in einer einzigen Provinz (Shaanxi) vor.