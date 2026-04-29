Damit hat keiner gerechnet! Süße Baby-Überraschung im Dresdner Zoo

Dresden - Überraschende Baby-News im Dresdner Zoo! Bei den Kronenmakis hat es vor wenigen Tagen Nachwuchs gegeben – den die Pfleger gar nicht erwartet haben.

Mutter Amalia hat am 15. April ein Baby auf die Welt gebracht. © Bildmontage/ Zoo Dresden, Christian Strauß

Am 15. April erblickte das Baby von Mutter Amalia das Licht der Welt. Die Geburt selbst lief völlig problemlos ab und das Weibchen würde sich "sehr aufmerksam" um das Kleine kümmern, teilt der Zoo mit.

Das Besondere: Amalias Partner Tsingy ist nicht der Papa des Neuzugangs!

Da Kronenmakis eine Tragezeit von etwa 125 Tagen haben, muss die Deckung laut Zoo bereits Mitte Dezember 2025 passiert sein – da lebte Amalia aber noch im Zoo Wrocław in Polen mit ihrem vorherigen Partner Epsilon zusammen.

Dieser verstarb im Januar, weshalb Primatin Amalia Anfang Februar nach Dresden kam, um mit Tsingy zusammengebracht zu werden. Dessen Partnerin Vintana war zuvor ebenfalls verstorben.