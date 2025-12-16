Auf sie wartet "Aas vivendi": Dresdner Zoo-Geier kommen in Italien frei
Dresden - Erfolgreich ausgewildert: Zwei Gänsegeier aus dem Dresdner Zoo haben eine neue Heimat gefunden. Sie werden nahe Udine in Norditalien an der Grenze zu Slowenien in die Natur entlassen.
Die beiden männlichen Vögel waren im März 2024 und im März 2025 geschlüpft und zu stattlichen Geiern herangewachsen.
Bald ziehen sie hoch in der Luft über dem rund 490 Hektar großen Naturschutzgebiet Lago di Cornino ihre Kreise. Noch sind sie zur Eingewöhnung für einige Wochen in der Naturschutz-Station, wo sie behutsam auf die bevorstehende Auswilderung vorbereitet werden.
Seit 1992 wurden bereits 80 Geier im Naturschutzgebiet ausgewildert.
Wie viele Greifvögel erlebte auch der Gänsegeier in den letzten Jahrzehnten einen starken Rückgang.
In Italien war die Art auf Sizilien, Sardinien und in verschiedenen Gebieten der Alpen und Apenninen verbreitet. Die Gesamtpopulation in Italien umfasst derzeit etwa 350 Brutpaare.
Titelfoto: Zoo Dresden