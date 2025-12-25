Mehlwürmer in Weihnachtskugeln: Tierische Bescherung für die Zoobewohner

Im Zoo Dresden können Besucher am ersten und zweiten Feiertag mit vollgeschlagenem Bauch beobachten, wie die Tiere ihre ganz eigene Bescherung erleben.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Wer nach Heiligabend noch nicht genug von Geschenken hat, kann im Zoo Dresden weiterfeiern. Hier können Besucher am ersten und zweiten Feiertag mit vollgeschlagenem Bauch beobachten, wie die Tiere ihre ganz eigene Bescherung erleben.

Binturong Swantje wurde mit Tomate und Paprika überrascht.
Binturong Swantje wurde mit Tomate und Paprika überrascht.  © Norbert Neumann

Einen weihnachtlichen Vorgeschmack hat bereits das Binturong-Paar Swantje und Roquefort bekommen.

Die anderen Zoobewohner mussten sich noch bis Ende der Woche gedulden: "Los geht es am Donnerstag um 11 Uhr. Da bekommen die Kaiserschnurrbart-Tamarine kleinere Stücken Obst in einem Geschenk verpackt. Das kriegen sie wegen des hohen Zuckergehalts selten", erklärt Zoo-Sprecherin Kerstin Eckart (44).

Deutlich herzhafter geht es bei den Kahlkopfrappen zu: "Um 11.30 Uhr werden die Vögel mit Mehlwürmern in Weihnachtskugeln überrascht." Und auch die Zebramangusten dürfen sich um 14 Uhr auf diese Proteinnascherei freuen.

Das Herz! Trauer um tapfere Löwin Abaja im Dresdner Zoo
Zoo Dresden Das Herz! Trauer um tapfere Löwin Abaja im Dresdner Zoo

Eine Stunde später kommen dann die "Langhälse" auf ihre Kosten: "Für die Giraffen schmücken wir extra Weihnachtsbäume mit Futter."

Tierische Bescherung gehört seit drei Jahren zum festen Zoo-Programm

Die Binturongs Swantje und Roquefort durften ihre Geschenke schon vor Heiligabend auspacken!
Die Binturongs Swantje und Roquefort durften ihre Geschenke schon vor Heiligabend auspacken!  © Norbert Neumann

Einen besonderen Programmpunkt gibt es dann Freitag um 11 Uhr für die Otter, doch was das genau sein wird, "soll erst mal eine Überraschung bleiben".

Seit etwa drei Jahren gehört die tierische Bescherung zum festen Zoo-Programm.

Im Vordergrund stehen dabei weniger die Leckereien, sondern "die Beschäftigung. Es ist nett verpackt und die Tiere haben beim Auspacken etwas zu tun", weiß Zoo-Sprecherin Eckart.

Vogelgrippe-Alarm: Wie der Zoo Dresden jetzt seine gefiederten Bewohner schützt
Zoo Dresden Vogelgrippe-Alarm: Wie der Zoo Dresden jetzt seine gefiederten Bewohner schützt

Geöffnet ist der Zoo am ersten und zweiten Feiertag, jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr. Infos: zoo-dresden.de.

Titelfoto: Norbert Neumann

Mehr zum Thema Zoo Dresden: