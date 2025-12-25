Mehlwürmer in Weihnachtskugeln: Tierische Bescherung für die Zoobewohner

Dresden - Wer nach Heiligabend noch nicht genug von Geschenken hat, kann im Zoo Dresden weiterfeiern. Hier können Besucher am ersten und zweiten Feiertag mit vollgeschlagenem Bauch beobachten, wie die Tiere ihre ganz eigene Bescherung erleben.

Binturong Swantje wurde mit Tomate und Paprika überrascht. © Norbert Neumann

Einen weihnachtlichen Vorgeschmack hat bereits das Binturong-Paar Swantje und Roquefort bekommen.

Die anderen Zoobewohner mussten sich noch bis Ende der Woche gedulden: "Los geht es am Donnerstag um 11 Uhr. Da bekommen die Kaiserschnurrbart-Tamarine kleinere Stücken Obst in einem Geschenk verpackt. Das kriegen sie wegen des hohen Zuckergehalts selten", erklärt Zoo-Sprecherin Kerstin Eckart (44).

Deutlich herzhafter geht es bei den Kahlkopfrappen zu: "Um 11.30 Uhr werden die Vögel mit Mehlwürmern in Weihnachtskugeln überrascht." Und auch die Zebramangusten dürfen sich um 14 Uhr auf diese Proteinnascherei freuen.

Eine Stunde später kommen dann die "Langhälse" auf ihre Kosten: "Für die Giraffen schmücken wir extra Weihnachtsbäume mit Futter."