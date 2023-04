Die Neuen im Zoo: Willkommen, ihr Brüllaffen - und die ersten Pingus sind geschlüpft

Die Roten Brüllaffen inspizieren ihr neues Zuhause in Dresden. © Zoo Dresden

Platano (Männchen, 6) und die Halbschwestern Yona (4) und Dayany (3) kamen am Dienstagnachmittag in Dresden an.

Ihre Reise und ihre Ankunft verliefen reibungslos und entspannt, bestätigt der Zoologische Leiter Wolfgang Ludwig.

Zur Eingewöhnung ist die Brüllaffen-Gruppe übergangsweise in der Schauanlage der Kronenmakis im Brandes-Haus untergebracht. Auf Dauer sollen sie dann mit dem Wollaffen Rico eine Wohngemeinschaft eingehen, denn beide Arten stammen aus der Familie der Klammerschwanzaffen.

Übrigens: Die Brüllaffen tragen ihren Namen nicht zum Spaß - ihre tiefen Brüllchöre sind kilometerweit zu hören.