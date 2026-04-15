Dresdner Bienen sollen in Kunstwerken nisten
Dresden - Im Zoo Dresden sollen Wildbienen einziehen! Für den Artenschutz steht seit Kurzem ein Kunstwerk aus drei besonderen Nistkästen vorm Orang-Utan-Haus.
Die Nistkästen sehen aus der Ferne aus wie abstrakte Figuren, wurden vom Dresdner Künstler Ulrich Stolz gefertigt und prämiert - das Projekt BienenBrückenBauen des Umweltzentrums hatte mit einem Kunstwettbewerb nach kreativen Nisthilfen gesucht.
"Die Umsetzung soll sowohl einen ästhetischen Reiz für den öffentlichen Raum bieten als auch artgerechte Nisthabitate schaffen", lautete der Auftrag.
Übergeordnetes Ziel ist der Wildbienenschutz, denn etliche Arten sind vom Aussterben bedroht.
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"Nisthilfen für Wildbienen sind ein aktiver Beitrag zum Artenschutz, denn viele Wildbienen finden in unserer aufgeräumten Landschaft kaum noch natürliche Brutplätze", erklärte ein Projektsprecher.
Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa, Bienenbrückenbauten/Peter Zauber