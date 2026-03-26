Hier entsteht die neue Stube für Zebras und Giraffen - doch etwas muss weichen

Dresden - Auf der einen Seite des Zoos kommen neue Tiere an. Auf der anderen Seite wird kräftig umgebaut. Wo früher das Aquarium war, rollen jetzt die Bagger. Denn das Gebäude wird abgerissen, um die Anlage der Giraffen und Zebras zu erweitern.

Zoo-Kurator Matthias Hendel (43) freut sich auf die neue Anlage. © Petra Hornig

Der Abriss läuft aktuell auf Hochtouren. Vom einstigen Aquarium ist schon nichts mehr zu erkennen. "Lkws bringen immer früh den Schutt weg und im Laufe des Tages geht der Bagger ans Werk", beschreibt Kurator Matthias Hendel den Alltag auf der Baustelle.

Nicht alles lief dabei ganz glatt: "Das alte Salamanderbecken hat ein bisschen mehr Arbeit gemacht, weil der Beton so massiv war."

Wenn das alles fertig ist, wird die Anlage neu gestaltet und bepflanzt. Denn am Ende wartet deutlich mehr Platz auf die Tiere.

"In Summe wird die Anlage fast verdoppelt", so Hendel. Geplant sind unter anderem ein neuer Unterstand, roter Brechsand als Boden sowie Baumstämme und Steine für mehr Abwechslung. Auch für Gäste wird das Ganze attraktiver: "Der Besucher hat dann eine schöne Fläche, wo er drüberschauen kann."

Die Baustelle sorgt natürlich auch für Trubel bei den Bewohnern. "Am Anfang hat man es schon gemerkt bei den Tieren mit dem Baustellenlärm", sagt Hendel.