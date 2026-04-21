Dresdner Zoo verabschiedet sich von Koala-Weibchen "Kiri", doch das ist noch nicht alles
Dresden - Nach fast eineinhalb Jahren trennt sich der Dresdner Zoo von einem seiner Koalas. Weibchen "Kiri" zieht ins Ruhrgebiet. Ihr Abschied ist aber gleichzeitig Neubeginn - denn an ihrer Stelle wird ein neuer Bewohner in die sächsische Landeshauptstadt gebracht.
Im November 2024 erblickte Kiri das Licht der Welt und war damit das zweite Jungtier, das im Dresdner Zoo geboren wurde. Mittlerweile ist sie zu einem "selbstständigen" Jungtier herangewachsen und bereit, in neue Gefilde umzuziehen.
Während ihre Schwester Janali und Mutter Eerin weiterhin in der Dresdner Anlage verbleiben, wird Kiri den Zoo am 27. April verlassen und in Duisburg ein neues Leben beginnen.
Damit der Umzug reibungslos abläuft, wird das Koala-Weibchen dabei von Tierpfleger Olaf Lohnitz begleitet und unterstützt, damit sie sich im Ruhrgebiet gut eingewöhnen kann. Dort warten bereits mehrere Weibchen auf die neue Mitbewohnerin.
Pfleger Lohnitz wird allerdings nicht mit leeren Händen zurückkommen: Im Gepäck hat der Tierfreund das vierjährige Männchen "Kamaroo". Der gebürtige Duisburger soll demnächst Eerin und Janali in Dresden kennenlernen.
Dies wird allerdings bis zu einer möglichen Paarung nur übers Hören, Sehen und Riechen der Fall sein, da Kamaroo als Einzelgänger einen abgetrennten Wohnbereich erhält.
"Koala-Männchen und -Weibchen treffen nur zur Paarung aufeinander und anschließend trennen sich ihre Wege wieder", erklärt der Zoo Dresden.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Neuer Koala ab Anfang Mai im Dresdner Zoo
Besucher müssen sich aber noch etwas gedulden: Der neue Koala wird wohl erst ab dem ersten Mai-Wochenende zu sehen sein.
Die Freude über das neue Koala-Männchen ist doppelt groß, da die Einrichtung erst im Januar einen traurigen Verlust erlebte. Koala Mullaya musste Anfang 2026 wegen eines Tumors am Kiefer eingeschläfert werden.
Titelfoto: Zoo Dresden