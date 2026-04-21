Dresdner Zoo verabschiedet sich von Koala-Weibchen "Kiri", doch das ist noch nicht alles

Dresden - Nach fast eineinhalb Jahren trennt sich der Dresdner Zoo von einem seiner Koalas. Weibchen "Kiri" zieht ins Ruhrgebiet. Ihr Abschied ist aber gleichzeitig Neubeginn - denn an ihrer Stelle wird ein neuer Bewohner in die sächsische Landeshauptstadt gebracht.

Koala-Weibchen "Kiri" verlässt den Zoo und zieht nach Duisburg um. Tierpfleger Olaf Lohnitz wird sie bei diesem großen Schritt begleiten. © Zoo Dresden

Im November 2024 erblickte Kiri das Licht der Welt und war damit das zweite Jungtier, das im Dresdner Zoo geboren wurde. Mittlerweile ist sie zu einem "selbstständigen" Jungtier herangewachsen und bereit, in neue Gefilde umzuziehen.

Während ihre Schwester Janali und Mutter Eerin weiterhin in der Dresdner Anlage verbleiben, wird Kiri den Zoo am 27. April verlassen und in Duisburg ein neues Leben beginnen.

Damit der Umzug reibungslos abläuft, wird das Koala-Weibchen dabei von Tierpfleger Olaf Lohnitz begleitet und unterstützt, damit sie sich im Ruhrgebiet gut eingewöhnen kann. Dort warten bereits mehrere Weibchen auf die neue Mitbewohnerin.

Pfleger Lohnitz wird allerdings nicht mit leeren Händen zurückkommen: Im Gepäck hat der Tierfreund das vierjährige Männchen "Kamaroo". Der gebürtige Duisburger soll demnächst Eerin und Janali in Dresden kennenlernen.

Dies wird allerdings bis zu einer möglichen Paarung nur übers Hören, Sehen und Riechen der Fall sein, da Kamaroo als Einzelgänger einen abgetrennten Wohnbereich erhält.

"Koala-Männchen und -Weibchen treffen nur zur Paarung aufeinander und anschließend trennen sich ihre Wege wieder", erklärt der Zoo Dresden.