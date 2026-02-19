Gesucht und gefunden: Dresdner Makis nach zwei Tagen unzertrennlich

Dresden - Liebe auf den ersten Blick im Dresdner Zoo ! Bei den Kronenmakis hat es sofort gefunkt - und zwar gewaltig.

Da haben sich zwei gefunden. Tingsy (l.) und Amalia beim Kuscheln. © Zoo Dresden

Am Montag zog Maki-Weibchen Amalia neu ein. Eigentlich sollten sie und der zwölfjährige Tsingy sich erst einmal vorsichtig durchs Gitter kennenlernen. Doch daraus wurde nichts.

"Noch aufgeregter als wir war unser Tsingy, als er Amalia nach ihrer Ankunft zum ersten Mal sah", heißt es aus dem Zoo.

Beide wollten sofort zueinander. Seitdem sind sie unzertrennlich und suchen ständig Nähe.