Gesucht und gefunden: Dresdner Makis nach zwei Tagen unzertrennlich
Dresden - Liebe auf den ersten Blick im Dresdner Zoo! Bei den Kronenmakis hat es sofort gefunkt - und zwar gewaltig.
Am Montag zog Maki-Weibchen Amalia neu ein. Eigentlich sollten sie und der zwölfjährige Tsingy sich erst einmal vorsichtig durchs Gitter kennenlernen. Doch daraus wurde nichts.
"Noch aufgeregter als wir war unser Tsingy, als er Amalia nach ihrer Ankunft zum ersten Mal sah", heißt es aus dem Zoo.
Beide wollten sofort zueinander. Seitdem sind sie unzertrennlich und suchen ständig Nähe.
Amalia kommt aus dem Zoo in Breslau, verlor dort wie Tsingy zuvor ihren Partner. Über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm wurde für beide ein neues Glück gesucht - und offenbar gefunden.
Titelfoto: Zoo Dresden