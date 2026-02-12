Zoo Dresden in Trauer: Faultier-Baby stirbt nur wenige Tage nach der Geburt

Dresden - Nur wenige Tage nach der Geburt ist im Zoo Dresden ein Faultier-Jungtier überraschend gestorben.

Es war bereits das elfte Mal, dass Marlies Nachwuchs bekam. (Archivbild) © Facebook/Screenshot/Zoo Dresden

Wie der Zoo Dresden mitteilt, brachte Faultier-Mama Marlies am 7. Januar 2026 ihr Baby zur Welt. Die Geburt verlief problemlos, und Marlies kümmerte sich fürsorglich um ihr Jungtier. Es war bereits das 11. Mal, dass sie Nachwuchs bekam.

Durch regelmäßige Ultraschalluntersuchungen hatten die Zoomitarbeiter die Schwangerschaft begleitet und sich auf den erneuten Zuwachs gefreut.

Doch schon wenige Tage nach der Geburt fiel auf, dass das Jungtier nicht wie erwartet an Gewicht zunahm, wie die Ergebnisse der regelmäßigen Wiegungen zeigten.

Um das Kleine zu unterstützen, fütterten die Tierpfleger zusätzlich pasteurisierte Ziegenmilch und gaben kleine Mengen gekochtes Gemüse.