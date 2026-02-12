Zoo Dresden in Trauer: Faultier-Baby stirbt nur wenige Tage nach der Geburt
Dresden - Nur wenige Tage nach der Geburt ist im Zoo Dresden ein Faultier-Jungtier überraschend gestorben.
Wie der Zoo Dresden mitteilt, brachte Faultier-Mama Marlies am 7. Januar 2026 ihr Baby zur Welt. Die Geburt verlief problemlos, und Marlies kümmerte sich fürsorglich um ihr Jungtier. Es war bereits das 11. Mal, dass sie Nachwuchs bekam.
Durch regelmäßige Ultraschalluntersuchungen hatten die Zoomitarbeiter die Schwangerschaft begleitet und sich auf den erneuten Zuwachs gefreut.
Doch schon wenige Tage nach der Geburt fiel auf, dass das Jungtier nicht wie erwartet an Gewicht zunahm, wie die Ergebnisse der regelmäßigen Wiegungen zeigten.
Um das Kleine zu unterstützen, fütterten die Tierpfleger zusätzlich pasteurisierte Ziegenmilch und gaben kleine Mengen gekochtes Gemüse.
Das Jungtier verstarb im Alter von nur 11 Tagen
Trotz dieser Maßnahmen und der langjährigen Erfahrung der Tierpfleger verstarb das Jungtier im Alter von nur 11 Tagen. "Für unser Team war dieser Verlust trotz aller Bemühungen sehr schmerzlich", heißt es vom Zoo.
Eine eindeutige Todesursache konnte die pathologische Untersuchung nicht feststellen. Möglicherweise spielte eine Infektion des Magens eine Rolle. Denn die ersten Lebenswochen bei Faultieren sind besonders kritisch. Selbst kleine Infektionen können schnell lebensbedrohlich werden.
Marlies geht es glücklicherweise gut. Der Zoo zeigt sich zuversichtlich, dass sie in Zukunft erneut Mutter eines hoffentlich gesunden Jungtieres werden wird.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Zoo Dresden