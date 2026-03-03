Ihr Leckerli kriegt sie von Mama vorgekaut: Orang-Utan-Baby Daria feiert ersten Geburtstag

Dresden - Für einen Geburtstagskuchen ist sie noch zu klein - gefeiert wird im Zoo Dresden trotzdem. Denn Orang-Utan-Mädchen Daria wurde gestern ein Jahr alt. Und das ist Anlass für den Zoo, Aufmerksamkeit auf die stark bedrohten Sumatra-Orang-Utans zu lenken.

So süß! Mama Daisy nimmt ihr Baby Daria liebevoll in den Arm. © Zoo Dresden

Am 2. März 2025 brachte Orang-Utan-Weibchen Daisy ihre Tochter Daria zur Welt. Es war bereits das vierte Jungtier, entsprechend erfahren und fürsorglich geht Daisy mit Daria um.

Für Tierpflegerin Sylvia Pohle (63), die seit 45 Jahren im Zoo arbeitet, ist es übrigens das 17. Orang-Utan-Kind.

"Die Kindheit von Orang-Utan-Jungtieren zählt zu den längsten im Tierreich. Sie dauert bis neun Jahre und ist geprägt von einer intensiven Bindung zwischen Mutter und Jungtier", weiß Senior-Kurator Matthias Hendel (43).

In dieser Zeit lernen die jungen Orang-Utans alles fürs Leben. Und was kann Daria schon? "Sie entwickelt sich perfekt, kann bereits kurze Strecken selbstständig klettern und hangeln.

Ihre Aktivitätsphasen werden täglich länger, sie entdeckt spielerisch ihre Umgebung." Außerdem beobachtet sie sehr genau, was ihre Mutter tut und frisst.