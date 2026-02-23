Wie die kleinsten Säugetiere der Welt im Dresdner Zoo leben

Dresden - Kaum größer als ein 2-Euro-Stück, nur zwei Gramm leicht und doch mit einem Appetit wie die ganz Großen: Die Etrusker Spitzmaus ist das kleinste Säugetier der Welt. Zu sehen gibt es sie auch im Zoo Dresden . Gezüchtet wird jedoch hinter den Kulissen im Orang-Utan-Haus.

Tierpflegerin Vanessa Westhäusler (22) versorgt die Spitzmäuse mit reichlich Futter. © Thomas Türpe

Seit 2016 läuft das Projekt in Dresden. Die ersten kamen als Versuchstiere von der Humboldt-Universität. "Seitdem haben wir viele Zoos angeworben, die dann auch züchten", sagt Zoo-Kurator Matthias Hendel (43).

Trotz ihrer Größe sind die Winzlinge echte Vielfraße. Als Insektenfresser vertilgen sie täglich 20 bis 25 Mehlwürmer, dazu Heimchen zum Jagen. Das Futter ist fast so groß wie sie selbst.

Entsprechend hoch ist der Energiebedarf und entsprechend deutlich macht sich das auch im Gehege bemerkbar. "Da muss dann des Öfteren mal sauber gemacht werden", schmunzelt Tierpflegerin Vanessa Westhäusler (22).