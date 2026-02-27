So süß! Zoo-Neuling ist ein Affenbaby

Dresden - Der Zoo Dresden freut sich über goldigen Nachwuchs: Zum ersten Mal wurde im Zoo ein Brillenlanguren-Junges geboren.

Das kleine Äffchen wächst mit Mutter Latura, Vater Apollo und dem zweijährigen Jungtier Felipe auf. Brillenlanguren gehören zur Gruppe der Schlankaffen und sind in Südostasien heimisch.

Seit 16. Februar verstärkt das Primaten-Baby mit der typisch orangefarbenen Fellfärbung die Languren-Familie.

Die Jungtiere tragen nur in den ersten Lebensmonaten ein leuchtend oranges Fell - um für die Mutter im Urwald besser sichtbar zu sein.

Und als Signal an die Gruppe: Kümmert euch um mich!