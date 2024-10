Koala-Weibchen nach Not-Operation in Zoo Dresden gestorben

Koalabärin Sydney ist tot. © Maria Paulick/Zoo Dresden

Wie der Dresdner Zoo am heutigen Dienstag mitteilte, sei das Tier in der Nacht zum Montag trotz intensiver medizinischer und tierpflegerischer Betreuung verstorben. Es wurde noch am 4. Oktober notoperiert.

Im April 2019 war die Koalabärin mit knapp zwei Jahren aus dem Zoo Antwerpen (Belgien) nach Dresden gekommen und sollte mit dem Koala-Männchen Mullaya Nachwuchs zeugen. Da Sydney aber eine Zubildung im Bereich der Vagina und Harnblase aufwies, war sie unfruchtbar.

Sydneys körperlicher Zustand wurde regelmäßig überwacht und schien zunächst keine Probleme zu machen. Auf eine Operation wurde deshalb erst mal verzichtet. In diesem Jahr verschlechterte sich die körperliche Verfassung der Koalabär-Dame.

Sie habe vermehrt unter Schmerzen und Harninkontinenz gelitten, hieß es.