So süß! Erstmals zeigt sich Dresdens kleiner Zoo-Koala

Dresden - So klein wie ein Gummibärchen, fast sechs Monate lang gut versteckt. Jetzt wagt der jüngste Koala im Dresdner Zoo erste Blicke aus Mamas Beutel: Koala-Weibchen Eerin brachte das Jungtier am 8. Januar zur Welt.

Na, erkennt Ihr das kleine Koala-Baby? © Zoo Dresden

Es ist ihr drittes Baby. Der Nachwuchs ist besonders emotional: Vater Mullaya musste am Tag der Geburt wegen eines Kiefertumors eingeschläfert werden.

Das Junge ist sein letzter Nachwuchs.

Wer den Mini-Koala sehen will, braucht derzeit Geduld und Glück. Vor allem morgens, wenn es ruhig ist, schaut er kurz aus dem Beutel. In den kommenden Wochen soll das Tier neugieriger werden und sich häufiger zeigen.

Bei trockenem Wetter sind Eerin, ihr Jungtier und Tochter Janali auf der Außenanlage am Professor-Brandes-Haus zu sehen.