Vogelgrippe-Alarm: Wie der Zoo Dresden jetzt seine gefiederten Bewohner schützt

Dresden - Seit einem Monat wütet die Vogelgrippe in Sachsen. Nun starb im Leipziger Zoo ein Krauskopfpelikan am gefährlichen H5N1-Erreger, die Tiergehege bleiben teils verschlossen. Der Dresdner Zoo zieht die Sicherheitsmaßnahmen an - auch aus bitterer Erfahrung.

Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Vogelbestands werden im Zoo erhöht. © Ove Landgraf

In enger Absprache mit dem Veterinäramt wurden die zuständigen Tierpfleger noch mal geschult, die Notfallpläne nachgebessert, Planen über manche Voliere angebracht: "Gefährdet sind vor allem Wassergeflügel, Greifvögel und in diesem Jahr auch Kraniche", berichtet Senior-Kurator Matthias Hendel (42). Doch "auch andere Vögel" seien von der Vogelseuche bedroht.

Insgesamt leben rund 460 gefiederte Vertreter der verschiedenen Gattungen im Zoo, die meisten von ihnen haben ihr Winterdomizil im Innengehege bereits vor rund einem Monat bezogen.

Auch aus Erfahrung wurden dabei in den letzten Jahren zusätzliche Bereiche "hinter den Kulissen" geschaffen, so Hendel. Diese können als Schutz- oder Quarantäne-Räume dienen.

Vor acht Jahren wurden der letzte Fall von Vogelgrippe bei einer Ente und einem Rotschenkel im Zoo festgestellt.