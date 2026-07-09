Wenn die Einrichtung schließt: Werden Kita-Spielplätze bald für alle geöffnet?

Dresden - Darf künftig jeder auf Kita-Spielplätzen toben? Wegen niedriger Kinderzahlen plant die Stadtverwaltung, Kindergärten zu schließen. Die SPD im Stadtrat will aus der Not eine Tugend machen.

Noch ist unklar, wie es mit dem Spielplatz der Kita Geisingstraße weitergehen soll - ebenso wie mit Spielplätzen anderer Kitas, die geschlossen werden. © Norbert Neumann

Bis zu 33 Kindergärten könnten in den kommenden Jahren dichtmachen, weil der Kindernachschub fehlt.

Aktuell gibt es ein Überangebot an Betreuungsplätzen, die ersten Kitas mussten schon schließen. Doch für die Sozialdemokraten sind die betroffenen Kita-Grundstücke - insbesondere bestehende Spielplätze - noch nicht verloren.

"Gerade mit Blick auf die langfristige Stadtentwicklung sollten diese Flächen im Eigentum der Landeshauptstadt bleiben", fordert SPD-Fraktions-Chefin Dana Frohwieser (49).

Die Grundstücke seien wichtig, um flexibel für wieder steigende Kinderzahlen und neue Bedarfe zu sein.