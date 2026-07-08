Entblößte Frau irrt in Dresden umher und bringt Straßenbahn zum Stehen, dann schreitet die Polizei ein

Dresden - Eine halbnackte 51-Jährige löste am Dienstagnachmittag in der Pirnaischen Vorstadt ( Dresden ) einen Polizeieinsatz aus: In Höhe der Grunaer Straße sowie der St. Petersburger Straße irrte die Frau oberkörperfrei umher und versuchte, in eine vorbeifahrende Straßenbahn einzusteigen.

Am Dienstag sorgte eine Frau in Dresden für Aufsehen, nachdem sie halbnackt auf der Straße herumgelaufen war. (Symbolfoto) © Steffen Füssel

Auf TAG24-Anfrage bestätigte die Dresdner Polizei, dass sich der ungewöhnliche Vorfall gegen 8.35 Uhr ereignete. Demnach entblößte sich die Dame in der Öffentlichkeit und lief ziellos im Bereich der Straßen umher. Wenig später erblickte die 51-Jährige eine Straßenbahn und eilte dorthin.

Am Schienenfahrzeug angekommen, versuchte die Dame in die Bahn zu gelangen - jedoch ohne Erfolg.

"Vorsicht in Dresden [...] läuft eine Frau 'oben ohne' rum und versuchte in eine Straßenbahn einzusteigen. Es ist dort keine Haltestelle", informierten Augenzeugen auf Facebook.

Aufgrund des Vorfalls konnte das betroffene Fahrzeug zunächst nicht weiterfahren und beeinträchtigte so kurzfristig den Straßenbahnverkehr.

"Es kam zu einer zehnminütigen Verspätung", erklärte ein Sprecher der DVB. Um welche Linie es sich genau handelte, ist unklar.