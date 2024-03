19-Jährige erzählt Mutter von miesem Date: Der Rat, den sie dann von ihr erhält, hat es in sich

Hitchin (England) - Auch wenn sie bei ihrer Mutter beinahe schon mit einem solchen Ratschlag rechnen konnte - er hatte es trotzdem in sich. Nur weil Tanisha Bellucci (19) aus dem englischen Hitchin ein verpatztes Date hinter sich hatte, riet ihre Mutter ihr direkt dazu, es in Zukunft doch lieber mit OnlyFans zu versuchen. Dass Carla Bellucci (42) diesen Rat ernst meinte, zeigt ein Blick in ihre Biografie: Sie gilt in Großbritannien nämlich als meistgehasste Frau .

"Er wollte nur das eine und hätte es direkt sagen sollen. Aber ich denke, so bekommen diese Jungs, was sie wollen", ärgerte sich Tanisha Bellucci.

Die Teenagerin sprach jetzt mit dem Daily Star über ihr verpatztes Date, sagte: "Ich war völlig überrumpelt und hatte den Eindruck, dass wir zu einem luxuriösen Spa-Wochenende fahren würden, um uns kennenzulernen und die Gesellschaft des anderen zu genießen." Stattdessen habe sie der junge Kerl in ein billiges Hotel gelockt und Brathähnchen zum Essen liefern lassen.

Da passt es ins Bild, dass sie ihrer 19-jährigen Tochter bei der erstbesten Gelegenheit dazu rät, es doch auch als Erotik-Model in ihrer Branche zu versuchen.

"Ich habe Tanisha jetzt geraten, dass sie, wenn sie mit irgendeinem Tom, Dick oder Harry sprechen will, ein OnlyFans-Konto eröffnen sollte – zumindest hat sie die Kontrolle und verdient Geld und landet nicht in zwielichtigen Hotelzimmern mit falschen Versprechungen", so die "meistgehasste Britin".

Trotz dieses kuriosen Ratschlags kann Tanisha ihrer Mutter nicht böse sein. "Sie ist viel strenger, als die Leute denken, und sie ist immer hinter mir her und will nur das Beste für mich", so die Tochter.

Ein Konto auf OnlyFans wird sie wohl trotzdem nicht eröffnen.