583 Männer in sechs Stunden: Erotikstar im Krankenhaus - "Geht mir nicht gut"

Vor dem Dreh mit 583 Männern wirkte Annie Knight noch so zuversichtlich. © Montage: Instagram/anniekknight

"Wenn man nur 200 erwartet, aber 583 erscheinen", schrieb die Blondine vor ihrem umstrittenen Rekordversuch noch bei Instagram und teilte fröhlich Bilder ihrer Drehpartner.

"Ich habe beschlossen, einen Veranstaltungsort zu buchen und eine Anmeldung zu eröffnen. Jeder, der sich anmeldet, wird eingeladen. Ich habe etwa 2000 Anmeldungen erhalten, ihnen allen die Adressen geschickt und ihnen einen Zeitslot zugewiesen", sagte Annie vorab zum Portal news.com.au. Als dann 583 Männer auftauchten, kamen alle an die Reihe.

Zunächst war Annie mit dem Resultat sehr zufrieden. "Danke an alle, die gekommen sind", freute sich die Erotik-Darstellerin nach vollbrachter Challenge. "Ich habe mich großartig gefühlt. Ich fühlte mich empowert. Ich war glücklich."

Doch dann traten die ersten Beschwerden auf. Annie wurde ins Krankenhaus eingeliefert!

"Ich schätze, 583 Männer an einem Tag sind nicht gerade gut für den Körper", sagte das Model in einer aufwühlenden Instagram-Story am Dienstag zu ihren 198.000 Fans und teilte ein Bild, das sie mit ernstem Blick in einem Krankenhaus-Bett zeigen soll.