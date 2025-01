Sex mit 1000 Männern in zwölf Stunden: Porno-Star kommt ihrer Freundin mit Rekordversuch zuvor

London - Das britische Porno-Sternchen Bonnie Blue (25) behauptet, dass sie an einem Tag mit mehr als 1000 Männern geschlafen hat. Dies würde einen neuen Rekord in der Sex-Industrie bedeuten - und womöglich Beef mit einer anderen Erotik-Darstellerin. Denn Freundin Lily Philipps (23) hatte bereits im letzten Jahr für einen eigenen unfassbaren Sex-Marathon geworben.

Porno-Star Bonnie Blue (25) behauptet, mit mehr als 1000 Männern innerhalb von zwölf Stunden geschlafen zu haben. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/bonnie_bluexxo, Screenshot/X/@BonnieBlue_xoxo

"So sieht mein Gesicht aus, nachdem ich mich vor weniger als zwölf Stunden von 1000 Männer durchnehmen lassen habe", erklärt Bonnie laut The Tab in einem Interview mit Influencer Josh Lee Spooner.

Im Video sieht man die 25-Jährige etwas zersaust in einem Bademantel auf einem Bett sitzen. Einem Bett, in dem der Porno-Star zuvor mit einer unglaublichen Anzahl von Männern Geschlechtsverkehr gehabt haben soll.

Am vergangenen Samstag hätte sie in Großbritannien damit die bisherige Rekordhalterin Lisa Sparks (48) vom Sex-Thron gestoßen, die bereits 2004 mit insgesamt 919 Männern schlief.

Diese Zahl will Bonnie mehr als übertroffen haben - sie hätte es mit 1057 Sexpartnern getrieben. Es hätte mit Gruppensex begonnen und wäre später aber in "Einzel-Sessions" übergegangen.

Auch, wenn ihre Haut seitdem "noch nie besser" wäre, hätte ihr restlicher Körper unter dem stundenlangen Sex gelitten.