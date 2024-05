Achtung, Verbote! Diese Dinge solltet Ihr im Urlaub besser lassen

Deutschland - Malle-Urlauber aufgepasst: Seit 12. Mai gilt am Ballermann an der Playa de Palma, in Arenal und Magaluf Alkoholverbot in der Öffentlichkeit – und übrigens auch in Sant Antoni de Portmany auf Ibiza. Es soll schon Razzien gegeben haben. Doch auch anderswo sind Urlauber auf ihren Reisen teils skurrilen Verboten ausgesetzt.