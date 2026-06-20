Adoptiert und getötet: Lehrer und Partner inszenieren Traum-Leben und quälen Baby

Preston (England) - Grausamer Missbrauch in England : Ein Lehrer quälte seinen Adoptivsohn bis hin zum Tod, während er auf Social Media sein Leben als nahezu perfekt hinstellte. Nun ist ein Urteil gefallen.

Jamie Varley (37) und sein Partner John McGowan-Fazakerley (32) sind für den Tod des gemeinsamen Adoptivsohnes Preston verantwortlich. © Bildmontage: Lancashire Constabulary

Im April 2023 schien eine schöne Familiengeschichte zu beginnen, nachdem Jamie Varley (37) und sein Partner John McGowan-Fazakerley (32) den neun Monate alten Preston Davey adoptierten.

Das vermeintliche Glück hielten sie auch vor ihren Followern nicht geheim und teilten in den sozialen Medien Momente, die ihr Leben in einem positiven Licht widerspiegelten, wie die BBC berichtet.

"Sie haben versucht, sich als die perfekte Familie darzustellen, die in einem perfekten Zuhause lebt und ein perfektes Leben führt", so Andy Fallows, der leitende Ermittler der Lancashire Police.

Doch der Eindruck täuschte. Preston wurde von Varley monatelang emotional, körperlich und sexuell missbraucht.

In der Zeit vor seinem Tod, wurde der Kleine mehrmals ins Krankenhaus eingeliefert, darunter wegen Krampfanfällen, Blutergüssen und einem gebrochenen Ellbogen.

Am 27. Juli 2023 verstarb der damals 13 Monate alte Preston im Blackpool Victoria Hospital.

Nun wurde Varley vor dem Preston Crown Court des Mordes an dem Jungen für schuldig gesprochen und bekam eine lebenslange Haftstrafe. Auch sein Partner wurde wegen Kindesmisshandlung, fahrlässiger Tötung und sexuellen Missbrauchs zu 25 Jahren Haft verurteilt.