17.06.2026 15:12 Frau dachte, sie hätte normale Migräne - nun kann sie nicht mehr laufen

Sarah Lewis litt einige Zeit unter Migräne-Symptomen, bis sie nicht mehr laufen konnte - der Hintergrund war aber eine Funktionelle Neurologische Störung.

Von Maxima Michael

Solihull (England) - Eine Frau aus England litt unter Stress und Migräne - die Ärzte dachten, ihre körperlichen Beschwerden kämen davon. Nun ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen.

Sarah Lewis (46) konnte eines Tages nicht mehr gehen. Ärzte schoben es auf den Alltagsstress. © Facebook/Sarah Lewis Die 46-jährige Sarah Lewis litt lange Zeit an Migräne und nahm an, dass die Erkrankung stressbedingt sei, so Birmingham Live. Starke Kopfschmerzen, Herzrasen und Schluckbeschwerden begleiteten Sarah immer und immer wieder. Die Ärzte seien sich aber sicher gewesen, dass die Symptome von Stress oder Angstzuständen kommen. Die Engländerin arbeitete als Assistenz-Buchhalterin, absolvierte einige Prüfungen im Bereich des Rechnungswesens und versuchte zeitgleich noch, den Familienalltag zu meistern. Großbritannien Nach brutaler Bluttat auf offener Straße: Wütender Mob fackelt alles ab Die vermeintlichen Migräne-Anfälle wurden so stark, dass die zweifache Mama irgendwann nicht mehr gehen konnte. Sie habe sich wie betrunken gefühlt und bekam an jenem Tag auch Sprachstörungen. Da es naheliegend schien, dass ein Schlaganfall oder ein Hirntumor die Ursache ist, unterzog sich Sarah eine Woche lang Tests im Heartlands Hospital in Birmingham. Doch auch das blieb ohne Erfolg - die Ärzte gingen weiterhin davon aus, dass sich die 46-Jährige lediglich überanstrenge.

Sarah führt wieder ein glückliches Leben