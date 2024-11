Alkohol und Sex im TV: Jill Lange macht brisante Show-Beichte - "Besaufen, um das zu überleben"

Köln - Reality-Star Jill Lange (24) hat schon an zahlreichen Trash-Formaten teilgenommen und dabei über die letzten Jahre eine Entwicklung durchgemacht, auf die sie heute stolz zurückblickt. Im "Trashkurs"-Interview offenbarte die 24-Jährige nun, wie stark die Teilnahme an Dating-Formaten ihre Psyche belastet hat - und wie weit sie früher für Sendezeit gegangen ist.

Die Essenerin startete ihre TV-Karriere vor rund vier Jahren bei "Are You The One?", nahm (neben einem kurzen gesanglichen Exkurs bei "DSDS") seither auch an anderen Dating-Formaten teil und schien die Zeit zwischen Männern, Alkohol und heißen Flirts eigentlich immer genossen zu haben. So wirkte es zumindest für den Zuschauer.

In einem brisanten Interview mit Lena und Martin von Trashkurs enthüllte die 24-Jährige am Montag allerdings, dass sie sich damals zu Dingen verleiten ließ, hinter denen sie eigentlich gar nicht stand - darunter auch körperliche Nähe zu Männern, die sie im Grunde überhaupt nicht anziehend fand!

"In den ersten Shows war ich gar nicht bei mir", gestand Jill. "Das war einfach nur 'Vollsuff' und machen, was von mir verlangt wird und was die Leute sehen wollen. Ich hab teilweise Sachen gemacht, wo ich danach gedacht hab, ich muss jetzt zum Psychologen. Ich konnte das teilweise gar nicht realisieren, was da alles passiert ist. [...] Ich musste mich besaufen, um das zu überleben."

Geschuldet war ihr Verhalten dabei - neben dem in rauen Mengen fließenden Alkohol - auch dem Wunsch, möglichst viel von sich im Format zu zeigen. Denn "Sendezeit ist das absolut Wichtigste!", wie Jill offenbarte. "Das ist wie ein Wettbewerb, wie kriegt man die meiste Sendezeit?"