Anne Wünsche verrät Mega-Verdienst: So viel kassiert sie dieses Jahr mit OnlyFans

Berlin - 2025 war für Anne Wünsche (34) ein Jahr voller Gegensätze: beruflich so erfolgreich wie nie, privat so turbulent wie lange nicht. Nun offenbarte sie, wie viel Geld sie dieses Jahr wirklich verdient hat und was sie sich für 2026 wünscht.

Anne Wünsche (34) ist begeistert, dass sie mit ihrem Körper auf "BestFans" und "OnlyFans" Geld verdienen kann. © Instagram/anne_wuensche

Der Ex-BTN-Star musste dieses Jahr die Trennung von Langzeitpartner Karim El Kammouchi (36) verkraften. Doch beruflich könnte es nicht besser laufen.

Nach dem aktuellen BestFans-Ranking ist Anne 2025 die zweiterfolgreichste Erotik-Influencerin Deutschlands.

Die Plattform bringe so lukrative Einnahmen, dass sie nicht vorhabe, in naher Zukunft damit aufzuhören, verrät die 34-Jährige in einer Pressemitteilung.



"Allein mit OnlyFans werde ich dieses Jahr die Zwei-Millionen-Marke knacken und meinen Umsatz dort im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppeln", so die Influencerin.

Mit ihrem Körper auf diesem Niveau Geld verdienen zu können und dabei selbstbestimmt zu arbeiten, erfülle sie sehr.