Kindsväter sagen ja! Anne Wünsche darf Deutschland verlassen

Berlin - Nach monatelanger Unsicherheit kam nun endlich die Erlösung! Anne Wünsche (34) darf auswandern, denn die Väter ihrer Kinder haben ihren Plänen zugestimmt.

Anne Wünsches (34) Auswanderungspläne nach Zürich rücken immer näher. © Montage: Stringer/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa; Instagram/Anne Wünsche

Im Sommer möchte die Influencerin gemeinsam mit ihren drei Kindern Deutschland den Rücken kehren und nach Zürich ziehen.

Einziges Problem war bisher ihr Ex Henning Merten (35). Dieser hatte der gemeinsamen Tochter Juna einen Ausreisestopp verhängt - aus Angst, Anne würde plötzlich das Land verlassen.

Jetzt gab sie auf Instagram bekannt: "Mit dem Papa von Juna habe ich eine Einigung gefunden." Doch der Weg dorthin sei kein leichter gewesen. Anne musste ihr eigenes Ego hinten anstellen und Dinge tun, die sie früher wohl niemals getan hätte.

Wie genau die Einigung aussieht, behielt sie für sich. Mit ihrem Ex Karim habe sie wiederum am frühen Mittwochmorgen vor Gericht gesessen, um die Vereinbarung über ihren gemeinsamen Sohn Savio von einer Richterin schriftlich festzuhalten.



Dabei habe es kein Drama gegeben, wie Anne weiter verriet.