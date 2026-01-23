Anne Wünsche gibt Schweiz einen Korb und erfüllt sich Traum: Unfassbar, wie viel sie zahlen will

Berlin - Viva España! Anne Wünsche (34) erfüllt sich ihren Traum. Der Ex-BTN-Star wandert aus auf Deutschlands Lieblingsinsel Mallorca. Dabei wollte die 34-Jährige doch eigentlich nach Zürich ziehen.

Anne Wünsche (34) zieht es endgültig nach Mallorca. © Instagram/Anne Wünsche

Das verkündete die Dreifach-Mama noch kurz nach dem Jahreswechsel. Drei Wochen später gibt sie der Schweiz schon wieder einen Korb.

"Dass es am Ende Mallorca wurde, verdanke ich einem sehr ehrlichen Freund. Er sagte zu mir: 'Anne, was soll der Quatsch? Du gehörst dahin, wo dein Herz ist – nach Mallorca. In Zürich sehe ich dich einfach nicht.' Und er hatte recht."

Zürich war ohnehin nie ihre erste Wahl. Im Grunde genommen war es nur ein Kompromiss, auch weil Ex-Partner Henning Merten (35) ihrer gemeinsamen Tochter ein Ausreiseverbot erteilte. Mittlerweile konnten sie aber endlich vor Gericht eine Einigung finden.

Jetzt wird es also Ballermann statt Berge. Damit erfüllt sich die Wahlberlinerin ihren Lebenstraum. "Dieses Gefühl begleitet mich seit dem ersten Mal, als ich dort war. Es ist ein bisschen wie Verliebtsein in einen Menschen – man kann es nicht logisch begründen, es ist einfach da", so Anne Wünsche. "Mallorca fühlt sich für mich einfach nach Zuhause an."

Und für das neue Zuhause ist das Erotikmodel bereit, tief in die Tasche zu greifen: "Bei meiner absoluten Traum-Villa lag der Mietpreis bei 16.000 Euro im Monat. Das ist eine Größenordnung, die ich auch bereit wäre, zu investieren – vorausgesetzt, alles passt wirklich: Lage, Gefühl und das Gesamtpaket."