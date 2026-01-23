Anne Wünsche gibt Schweiz einen Korb und erfüllt sich Traum: Unfassbar, wie viel sie zahlen will
Berlin - Viva España! Anne Wünsche (34) erfüllt sich ihren Traum. Der Ex-BTN-Star wandert aus auf Deutschlands Lieblingsinsel Mallorca. Dabei wollte die 34-Jährige doch eigentlich nach Zürich ziehen.
Das verkündete die Dreifach-Mama noch kurz nach dem Jahreswechsel. Drei Wochen später gibt sie der Schweiz schon wieder einen Korb.
"Dass es am Ende Mallorca wurde, verdanke ich einem sehr ehrlichen Freund. Er sagte zu mir: 'Anne, was soll der Quatsch? Du gehörst dahin, wo dein Herz ist – nach Mallorca. In Zürich sehe ich dich einfach nicht.' Und er hatte recht."
Zürich war ohnehin nie ihre erste Wahl. Im Grunde genommen war es nur ein Kompromiss, auch weil Ex-Partner Henning Merten (35) ihrer gemeinsamen Tochter ein Ausreiseverbot erteilte. Mittlerweile konnten sie aber endlich vor Gericht eine Einigung finden.
Jetzt wird es also Ballermann statt Berge. Damit erfüllt sich die Wahlberlinerin ihren Lebenstraum. "Dieses Gefühl begleitet mich seit dem ersten Mal, als ich dort war. Es ist ein bisschen wie Verliebtsein in einen Menschen – man kann es nicht logisch begründen, es ist einfach da", so Anne Wünsche. "Mallorca fühlt sich für mich einfach nach Zuhause an."
Und für das neue Zuhause ist das Erotikmodel bereit, tief in die Tasche zu greifen: "Bei meiner absoluten Traum-Villa lag der Mietpreis bei 16.000 Euro im Monat. Das ist eine Größenordnung, die ich auch bereit wäre, zu investieren – vorausgesetzt, alles passt wirklich: Lage, Gefühl und das Gesamtpaket."
Anne Wünsche will so schnell wie möglich auswandern
Am Hungertuch nagt die Influencerin schon lange nicht mehr. Immer wieder geht die langjährige BTN-Darstellerin ziemlich offen damit um, wie viel sie verdient - vor allem durch Nackedei-Content. Auch zwei kaum genutzte Ferienwohnungen auf Mallorca dürften kein finanzielles Loch hinterlassen haben.
Weil sie zu selten da war und es sich eigenen Aussagen nach nicht lohnte, gab sie die Bude im Frühjahr vergangenen Jahres wieder auf. Im dritten Anlauf wird es nun aber eine dauerhafte Bleibe - und das schon in wenigen Monaten.
"Es fiel mir unglaublich schwer, wieder nach Berlin zurückzufliegen. Ich saß dort in der Sonne, bei 17 Grad, in einem Café und habe mit einer Mitarbeiterin gearbeitet – und das im Januar. Dieser Moment hat mir noch einmal alles bestätigt. Deshalb denke ich: so schnell wie es machbar ist. Vielleicht April, Mai – spätestens aber im Juni."
Ganz den Rücken wird die Beauty Deutschland aber nicht kehren. Alle zwei Wochen geht es der Kinder wegen wieder nach Berlin. Die Wohnung in Mitte wird daher auch nicht frei. "Natürlich ist es auch eine Absicherung für den Fall, dass sich herausstellt, dass es doch nicht die richtige Entscheidung war – denn eine so besondere Wohnung mit Garten mitten in Berlin würde ich so schnell kein zweites Mal finden."
