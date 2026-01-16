Anne Wünsche packt über schräge Fan-Fetische aus: "Bis er platzt"
Berlin - Anne Wünsche (34) plaudert aus dem Sex-Nähkästchen! Mit Erotik-Inhalten hat sich die einstige "Berlin Tag & Nacht"-Darstellerin ein zweites Standbein aufgebaut. Ihr Geschäft mit nackter Haut boomt, der Rubel rollt.
Zu ihren täglichen Aufgaben gehört auch der direkte Austausch mit den Fans, wie Anne in einem aktuellen Interview verriet: "Es gibt einige Stammuser, die täglich mit mir in Kontakt stehen. Mein bislang treuester Fan hat insgesamt über 23.000 Dollar bei mir ausgegeben - das zeigt, wie intensiv solche Verbindungen sein können."
Die Unternehmerin, die auf OnlyFans, BestFans, 4Based, Maloum und MYM aktiv ist, beschreibt den Kontakt als Mischung aus professioneller Nähe und persönlicher Aufmerksamkeit: "Ich begegne jedem Fan individuell, bin dankbar für jeden Einzelnen und nehme mir bewusst Zeit für sie."
Auch kuriose Wünsche ihrer Abonnenten offenbarte das frühere TV-Gesicht: "Überraschend für mich waren Vorlieben wie Kuschel-, Achsel- oder Kitzel-Fetische. Dabei geht es oft gar nicht darum, besonders viel Haut zu zeigen. (...) Ich hatte bereits zwei- bis dreimal Fans, die sich gewünscht haben, dass ich mich in Dessous auf einen Luftballon setze, bis er platzt."
Solche Anfragen sehe sie als Teil einer vielfältigen Fantasiewelt, die sie mit professioneller Distanz betrachte.
Anne Wünsche setzt klare Grenzen
Grenzen zu ziehen ist ihr dennoch wichtig: "Inzwischen gehe ich zwar sehr weit, aber immer allein vor der Kamera - niemals mit einem Mann. Diese Grenze ist für mich klar und nicht verhandelbar."
In ihren Augen dürfen finanzielle Anreize keine Rolle spielen, wenn es um das eigene Wohlbefinden gehe: "Geld darf niemals der Maßstab sein."
Die Unternehmerin machte zudem deutlich, welche Praktiken für sie nicht verhandelbar sind: "Was für mich grundsätzlich nicht infrage kommt, sind extreme oder sehr harte Fetische, insbesondere solche, die mit Schmerz verbunden sind, sowie Anfragen rund um Urin, Kot oder Tiere."
Auch wahrt die Dreifach-Mutter klare Grenzen zwischen Beruf und Privatleben. Die Frage, ob sie schon einmal einen Fan gedatet habe, verneinte sie: "Das wird auch nicht passieren."
Auch grundsätzlich könne sie sich das nicht vorstellen: "Die Trennung zwischen OnlyFans und meinem Privatleben ist für mich essenziell. Ich wünsche mir selbstverständlich einen Partner, der meine Arbeit akzeptiert und mich dabei unterstützt - aber keinen, der selbst auf solchen Plattformen konsumiert."
Titelfoto: Screenshot/Instagraem/anne_wuensche (BIldmontage)