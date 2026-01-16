Anne Wünsche packt über schräge Fan-Fetische aus: "Bis er platzt"

Berlin - Anne Wünsche (34) plaudert aus dem Sex-Nähkästchen! Mit Erotik-Inhalten hat sich die einstige "Berlin Tag & Nacht"-Darstellerin ein zweites Standbein aufgebaut. Ihr Geschäft mit nackter Haut boomt, der Rubel rollt.

Anne Wünsche (34) verdient nach eigenen Angaben vom März 2025 durchschnittlich 40.000 Euro im Monat mit Nackedei-Content. © Screenshot/Instagraem/anne_wuensche (BIldmontage)

Zu ihren täglichen Aufgaben gehört auch der direkte Austausch mit den Fans, wie Anne in einem aktuellen Interview verriet: "Es gibt einige Stammuser, die täglich mit mir in Kontakt stehen. Mein bislang treuester Fan hat insgesamt über 23.000 Dollar bei mir ausgegeben - das zeigt, wie intensiv solche Verbindungen sein können."

Die Unternehmerin, die auf OnlyFans, BestFans, 4Based, Maloum und MYM aktiv ist, beschreibt den Kontakt als Mischung aus professioneller Nähe und persönlicher Aufmerksamkeit: "Ich begegne jedem Fan individuell, bin dankbar für jeden Einzelnen und nehme mir bewusst Zeit für sie."

Auch kuriose Wünsche ihrer Abonnenten offenbarte das frühere TV-Gesicht: "Überraschend für mich waren Vorlieben wie Kuschel-, Achsel- oder Kitzel-Fetische. Dabei geht es oft gar nicht darum, besonders viel Haut zu zeigen. (...) Ich hatte bereits zwei- bis dreimal Fans, die sich gewünscht haben, dass ich mich in Dessous auf einen Luftballon setze, bis er platzt."

Solche Anfragen sehe sie als Teil einer vielfältigen Fantasiewelt, die sie mit professioneller Distanz betrachte.