Anne Wünsche über eigene Erotikagentur: "Wer mental nicht stabil ist, wird zerbrechen"

Mit ihrer neuen Agentur "Moonlight Babes" will die 33-Jährige ihre Erfahrung anderen zur Verfügung stellen und selbst weiterwachsen. Aktuell befinde sich das Unternehmen noch in der Gründungsphase, sagte sie in einem als Pressemitteilung herausgegebenen Interview.

Andere Zeiten: Bekannt wurde Anne Wünsche im Jahr 2011 als "Hanna" bei "Berlin - Tag & Nacht". © Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress/dpa

Weiter sagte sie: "Selbst wenn du 'nur' Fußbilder anbietest, wirst du in eine bestimmte Schublade gesteckt - und das soziale Umfeld reagiert nicht immer verständnisvoll." Das Verkaufen erotischer Inhalte werde "gesellschaftlich oft stigmatisiert", vor allem als Mutter.

Heißt: Wer in dem Business bestehen will, braucht ein ganz schön dickes Fell. Dann aber lasse sich mit dem Job gutes Geld verdienen. In manchen Fällen hätten Models nach wenigen Wochen bereits 2000 bis 3000 Euro verdient, so die Unternehmerin.

Das Geschäftsmodell von "Moonlight Babes" basiert auf Provisionsbasis. Anne Wünsche: "Die meisten Agenturen nehmen sich 50 bis 66 Prozent vom Umsatz - oft bleibt für das Model dann kaum noch etwas übrig. Wir verdienen erst dann, wenn das Model wächst. In der Anfangsphase investieren wir viel Zeit und Energie, ohne großen Profit. Das schafft Vertrauen und entlastet die Models."

Weitere Details verriet die Wahlberlinerin "aus Wettbewerbsgründen" nicht. Potenziellen Bewerbern gab Anne mit: "Wer das Ganze nur wegen des Geldes macht, ohne mentale Stabilität, wird früher oder später daran zerbrechen. Das Geschäft ist intensiv."