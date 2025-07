Anne Wünsche über ihre Liebe zu Berlin: "Mein persönliches kleines Paradies im Trubel"

Seit rund 14 Jahren wohnt Anne Wünsche (33) in der deutschen Hauptstadt. © Instagram/anne_wuensche

2011 bekam Anne eine Hauptrolle in der RTL2-Serie "Berlin Tag & Nacht" angeboten - ihr Ticket in eine erfolgreiche Zukunft.

"Für mich war die Stadt ein riesiges Abenteuer. Cottbus kam mir, im Gegensatz zum knallbunten, lauten Berlin, eher wie ein graues Mäuschen vor", erzählte sie im Interview mit der Berliner Zeitung.

Sie habe sich sofort in die Stadt verliebt und sei es heute noch. In den ersten Jahren wohnte sie im Herzen der Stadt: Berlin-Mitte. Dort habe sie ein Zimmer in der Wohnung eines Schauspiel-Kollegen bezogen. "Ob spontan Sushi essen, feiern bis zum Morgengrauen oder Shopping – alles war nur ein paar Schritte entfernt", erinnert sie sich.

Danach wohnte sie in ihrer eigenen Wohnung im Prenzlauer Berg, direkt gegenüber vom beliebten "Soda"-Club. Dort habe sie ihre intensivste Partyzeit erlebt. 2013, kurz nach der Geburt ihrer ersten Tochter, zog sie an den Stadtrand nach Marzahn.

2019 lebte sie für wenige Monate in Brandenburg, doch ihr Herz zog sie zurück in die Hauptstadt. "Nach all den Stationen weiß ich: Mitte passt einfach am besten zu mir", so die 33-Jährige.