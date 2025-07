Anne Wünsche muss wieder zum Jugendamt: "Einen Vorwurf muss ich zugeben"

Anne Wünsche (33) muss mit dem Jugendamt wegen einer anonymen Meldung sprechen. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche

Einer Mitteilung ihres Managements zufolge muss die 33-Jährige wohl wieder bei einem Gespräch mit den Beamten eine Kindeswohlgefährdung ihrer Tochter Miley (11) widerlegen.

Ein anonymer Hinweis habe die Dreifachmama erneut in den Fokus der Behörde gerückt, die bereits in der Vergangenheit immer wieder von fremden Menschen beim Jugendamt gemeldet worden sei.

Den genauen Grund kenne der Ex-"BTN"-Star zwar nicht, habe aber einen Verdacht. Anne vermutet, dass der Instagram-Account ihrer Tochter Miley beanstandet werde. "Öffentlich wurde mir vorgeworfen, ich würde Pädophilen 'Material liefern', weil ich es zulasse, dass Miley in Videos zu sehen ist", so die Berlinerin.

Neulich habe es Kritik für ein Video gehagelt, in dem Miley ein weißes Oversize-Shirt mit Spitze trägt, erzählte Anne in ihrer Story auf Instagram. Auch, dass sich Miley als "Coraline" aus dem gleichnamigen Kinderfilm verkleidet hatte, fand nicht bei jedem Zuspruch.

"Einen Vorwurf muss ich jedoch zugeben", gestand Anne. Ihre Tochter hatte wohl zum Song "Ain't Got No Panties On" von Wax-A-Million getanzt. "Wären meine Englisch-Kenntnisse besser und hätte ich das verstanden, hätte ich sie das nicht posten lassen", so die 33-Jährige, die das Video löschte.