Anne Wünsche will ihr Business ausbauen: "Gibt so einen harten Shitstorm"

Berlin - Mit erotischen Aufnahmen auf "Paid Content"-Plattformen verdient Anne Wünsche (33) schon seit geraumer Zeit viel Geld. Nun will die Influencerin in diesem Bereich noch größer werden - auch wenn sie schon jetzt nicht mit viel Gegenliebe rechnet.

Anne Wünsche hat sich inzwischen ein erfolgreiches Business im Erotikbereich aufgebaut. © Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

In ihrer Instagram-Story verriet Anne ihren rund eine Million Followern, warum sie für einige Tage etwas weniger aktiv auf Social Media war. So habe sie in den vergangenen Monaten an einem Projekt gearbeitet, das "jetzt endlich in den Startlöchern ist".

Das Ganze sei eine "riesen Hausnummer" und werde ihr "so einen harten Shitstorm" einbringen, erklärte die 33-Jährige, bevor sie endlich mit der Sprache herausrückte.

Dann verkündete Anne Wünsche die Neuigkeiten: Demnach will sie eine eigene Agentur gründen, die jungen Frauen dabei hilft, ebenfalls mit erotischem Content auf entsprechenden Bezahlplattformen Fuß zu fassen.

Sie selbst verdiene seit mehr als zwei Jahren "ziemlich gutes Geld" mit dem Verkauf ihrer "Bilder und kleinen Videos ohne Klamotten im Internet", so Anne. "Ich hab halt extrem viel Spaß daran, sogar noch mehr, als ich ursprünglich gedacht hätte", sagte die Erotik-Unternehmerin.

"Ich will anderen Models helfen, die das Gleiche machen, aber dabei nicht vorankommen." Auch wenn viele damit nicht klarkommen würden, stecke "viel Herzblut" in dem Projekt.