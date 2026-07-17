Anne Wünsche nimmt XXXL-Rache an Ex und droht bereits: "Bin noch nicht fertig"

Berlin/Werneuchen/Mallorca - Absolut geschmacklos oder einfach nur geil: Anne Wünsche (34) hat mit ihrer Rache-Aktion an ihrem Ex Henning Merten (36) wieder einmal polarisiert.

Kein Scherz: Anne Wünsche (34) hat in der Brandenburger Kleinstadt Werneuchen drei große Plakate mit ihrem Konterfei aufhängen lassen. © Screenshot/Instagram/annewuensche.backup

Zugegeben, ihr XXXL-Plakat-Coup in Werneuchen, der nordöstlich von Berlin gelegenen Kleinstadt, in der der 36-Jährige mit seiner Frau Denise Merten (36) lebt, zeugt schon von Kreativität.

"Andere machen Songs über den Ex. Ich lass' Plakate in seinem Dorf aufhängen", bemerkt Wünsche bei Instagram. Es sind derer drei.

Und wenn man dem Beitrag in ihrer Story trauen darf, könnte das erst der Anfang ihres Rachefeldzugs sein. "Ich bin noch nicht fertig ...", kündigt sie beinahe schon drohend an.

Fürs Erste hat sie sich jedoch mit den Plakatwänden begnügt, um Henning in seiner Heimat zu ärgern. Denn dort blickt ihm und Denise jetzt eine überdimensionierte Anne lasziv zu. Dazu enthalten die Poster einen QR-Code mit der Aufforderung "Scan mich".

Wer diesem Aufruf folgt, der landet bei einem Link-Tree zu allen Plattformen, auf denen die Promi-Dame so vertreten ist - einschließlich ihres Contents für Erwachsene.

Hier sei allerdings zuerst eine Altersüberprüfung erforderlich, versichert sie. Den kleinen oder vielmehr riesigen Spaß hat sich die Content-Creatorin stattliche 2000 Euro kosten lassen.