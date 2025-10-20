Anne Wünsche plant OnlyFans-Villa auf Mallorca: 300.000 Euro für Nackedei-WG

Berlin - Gerade erst hat Anne Wünsche (31) ihre eigene Erotik-Agentur gegründet, schon plant die Influencerin den nächsten großen Schritt: Eine exklusive OnlyFans-WG auf Mallorca .

Anne Wünsche (31) hat gerade eine Agentur für OnlyFans-Models gegründet. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Unter dem Dach ihrer Agentur Moonlight Babes will Anne Wünsche laut einer Pressemitteilung gemeinsam mit mehreren anderen Models in einer luxuriösen Villa leben und arbeiten.

Vorbild ist demnach das amerikanische "Bop House" - eine Art Erotik-WG, in der alle Bewohnerinnen Content für OnlyFans produzieren.

"Ich habe seit ein paar Monaten meine eigene OnlyFans-Agentur und habe meine Models letztes Wochenende nach Mallorca eingeladen. Wir haben alle gemeinsam in einer Villa gewohnt und den ganzen Tag Content produziert", berichtete Wünsche.

Das funktionierte offenbar so gut, dass die 31-Jährige nun dauerhaft eine Villa auf der Lieblingsinsel der Deutschen mieten will. Diese solle "auf jeden Fall viel Luxus!" bieten, so Anne. Der Berlinerin schweben ein Pool, Meerblick und Platz für bis zu sechs Frauen vor. Männer seien in der WG nicht vorgesehen.

Aktuell läuft die Suche nach der passenden Immobilie. Ein Makler sei bereits beauftragt, die "Moonlight Villa" zu finden. Wenn alles glattgeht, sollen die Dreharbeiten laut Anne Wünsche im Frühjahr 2026 starten.

Dafür will die Influencerin tief in die Tasche greifen. "Ich werde zunächst alles selbst finanzieren, was die Planung und Umsetzung betrifft. Einrichtung, Technik und Ausstattung übernimmt zu 100 Prozent meine Agentur Moonlight Babes – also ich. Ich rechne mit mindestens 300.000 Euro, die investiert werden müssen", verriet sie.