Anne Wünsche teilt gegen Steff Jerkel aus: "Für mich keine Konkurrenz"

Berlin/Mallorca - Erotikmodel Anne Wünsche (34) und "Goodbye Deutschland"-Star Steff Jerkel (56) wollen auf Mallorca beide mit "OnlyFans"-Villen durchstarten. Jetzt hat Wünsche erneut gegen ihren Konkurrenten geschossen.

Erotikmodel Anne Wünsche (34) will ihr Business ausbauen. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Worum geht es genau? Wünsche hatte bereits vor rund einem Jahr öffentlich eine "OnlyFans"-Villa auf der Insel angekündigt. Kurz darauf zog Jerkel mit einem vergleichbaren Projekt nach.

"Menschlich fand ich es damals natürlich nicht besonders fair, aber so läuft das im Business", erklärte Wünsche in einem als Pressemitteilung herausgegebenen Interview. Darin stellte sie klar: "Steff Jerkel ist für mich keine Konkurrenz."

Zwar habe sie das Konzept selbst nicht erfunden - Jerkels Motivation kritisierte die 34-Jährige trotzdem: Für sie habe es so gewirkt, "als würde jemand von außen vor allem das wirtschaftliche Potenzial sehen, ohne wirklich aus der Branche zu kommen".

Für den Herbst plant Wünsche laut eigener Aussage auf Mallorca ein "Creator Weekend" allein für Frauen. Details hält sie bislang zurück, betonte aber: "Es soll kein Puff werden, sondern ein Haus, in dem man sich sicher und verstanden fühlt."

Männer sollen bewusst ausgeschlossen bleiben, um eine geschützte Atmosphäre zu schaffen.

Inhaltlich grenzte sie sich im Interview klar von Jerkel ab. "Ich bin ein aktives Model und gebe seit Jahren Vollgas – er sieht nur die Kohle und die Aufmerksamkeit, die er mit Girls verdienen kann. Wir sind nicht gleich." Ob das Geld und die Aufmerksamkeit für sie dabei keine Rolle spielen würden, ließ Wünsche dabei offen.