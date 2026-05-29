Darum hat Anne Wünsche nur mit Messer im Nachttisch geschlafen

Berlin/Mallorca - Hass und Hetze im Internet sind nichts Neues für Anne Wünsche (34), die längst gelernt hat, damit umzugehen. Ein Vorfall hat ihr dann aber doch große Angst eingejagt.

Anne Wünsche (34) ist nach einem Einbruch in Berlin zutiefst verängstigt gewesen. © Screenshot/Instagram/annewuensche.backup (Bildmontage)

"Es gab im Jahr 2021 mal in Berlin einen Einbruch, bei dem ich bis heute nicht weiß, wer es war", erzählt sie in einem Interview, das TAG24 vorliegt.

Geklaut wurden dabei ihrer Aussage zufolge Tausende Euro Bargeld, Schmuck und teures Parfum. "Danach habe ich mich lange sehr unsicher in meiner Wohnung gefühlt und hatte immer ein Messer in meinem Bettschrank", erinnert sich die 34-Jährige.

Mittlerweile verbringt sie viel Zeit auf Mallorca und fühlt sich dort "aktuell wirklich sehr, sehr sicher". Hier könne sie auch mal abschalten und einfach Mutter sein, ohne ständig das Gefühl haben zu müssen, dass etwas passieren könnte.

"In Berlin ist das anders, da habe ich tatsächlich mehr Angst", merkt Anne an. Die Stadt sei groß, anonym und nach dem Einbruch sitze dieses ungute Gefühl einfach tiefer.

Dass einer ihrer Online-Hater seine Drohungen wahrmachen könnte, befürchtet die Influencerin aber nicht. "Ich denke, wenn mir ernsthaft jemand schaden will, wird diese Person es nicht kommunizieren, sondern einfach machen", stellt sie fest.