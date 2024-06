Alles was zählt: Folgeschäden bei Simone nach riskanter Hirn-OP?

Essen - Große Veränderungen bei " Alles was zählt ": Kommende Woche wird es nicht nur eng für Marvin Matthis, der am Arbeitsplatz seines Bruders Tom Drogen deponiert hatte. Zudem treffen Simone und Richard Steinkamp eine weitreichende Entscheidung.

Simone will sich nicht von Justus unterstützen lassen. © RTL/Julia Feldhagen

Simone (gespielt von Tatjana Clasing, 60) ist glücklich, nach der kürzlich beendeten Reha nach der riskanten Hirn-OP zurück zu Hause zu sein. Denn: "Der Kader braucht mich!"

Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) will aber verhindern, dass sich seine Frau zu schnell zu viel zumutet: "Du hast eine Gehirn-Operation hinter dir, das steckt man nicht so einfach weg!"

Der Steinkamp-Boss spricht bei ihr offen den gemeinsamen Ruhestand an, wovon Simone nichts wissen will. Ihr Mann habe das Haus auf Kreta aber nicht nur als Vermietung an Touristen gekauft. "Dann zieh' du doch dahin", antwortet sie trotzig.

Doch Simone denkt tatsächlich nach und stellt fest: "Vielleicht ist es wirklich an der Zeit für uns beide, aufzuhören." Die Entscheidung, sich aus der Firma herauszuziehen, steht.

Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 42) und Justus (Matthias Brüggenolte, 45), die noch nichts vom Ruhestand der Steinkamps wissen, wollen selbst eine längere Auszeit nehmen. Sie sorgen sich allerdings um Simone und glauben, dass sie aufgrund ihres komischen Verhaltens Folgeschaden von der riskanten Hirn-OP davongetragen haben könnte.

Dann aber machen sie nicht länger ein Geheimnis aus ihrem Ruhestand - und wollen Justus als neuen großen Zentrums-Boss!